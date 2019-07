Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19:00

PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA

DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI.

SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

TUTTO IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO E SUL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA

TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST A

TOR CERVARA, IN USCITA DIREZIONE RACCORDO ANULARE, IN ENTRATA VERSO LA TG

EST ALTRE FILE DA PORTONACCIO;

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLA ROMA L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

DISAGI PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA

E QUINDI CI SONO RALLENTAMENTI TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO

XI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO E

TUSCOLANA

IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA

è TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma