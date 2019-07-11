Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19:00
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PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA
DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI.
SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
TUTTO IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO E SUL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA
TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST A
TOR CERVARA, IN USCITA DIREZIONE RACCORDO ANULARE, IN ENTRATA VERSO LA TG
EST ALTRE FILE DA PORTONACCIO;
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLA ROMA L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
DISAGI PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA
E QUINDI CI SONO RALLENTAMENTI TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO
XI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO E
TUSCOLANA
IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA
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è TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma