Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19:30

un incendio CHE STA INTERESSANDO QUATTRO CAPANNONI INDUSTRIALI in via del

cappellaccio, IN ZONA MAGLIANA, rende necessaria, PER MOTIVI DI SICUREZZA,

LA CHIUSURA DI VIA DEL CAPPELLACCIO E DELLA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSO

DI ACILIA E VIA DEI COCCHIERI IN DIREZIONE CENTRO;

RIAPETA AL TRAFFICO INVECE LA VIA OSTIENSE, TRA VIA MONTE DEL FINOCCHIO A

VIA CESARE FRUGONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E TRA VIA DI DECIMA E VIA MONTE

DEL FINOCCHIO IN DIREZIONE ROMA.

LA CHIUSURA SI ERA RESA NECESSARIA PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI

SOCCORSO

IN ZONA TRASTEVERE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA GIROLAMO INDUNO

ALTEZZA DI PIAZZA DI PORTA PORTESE.

ALTRO INCIDENTE A PRIMAVALLE RALLENTAMENTI IN VIA PIO IX IN PROSSIMITA DI

PIAZZA PIO IX

SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE

TRA LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO

ANULARE

A SUD DI ROMA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL TORRINO A

VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

CODE SULL AVIA APPIA NUOVA TRA VIA DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA

FIUMICINO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA VIA

NOMENTANA E VIA APPIA

