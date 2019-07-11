Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19:30
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un incendio CHE STA INTERESSANDO QUATTRO CAPANNONI INDUSTRIALI in via del
cappellaccio, IN ZONA MAGLIANA, rende necessaria, PER MOTIVI DI SICUREZZA,
LA CHIUSURA DI VIA DEL CAPPELLACCIO E DELLA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSO
DI ACILIA E VIA DEI COCCHIERI IN DIREZIONE CENTRO;
RIAPETA AL TRAFFICO INVECE LA VIA OSTIENSE, TRA VIA MONTE DEL FINOCCHIO A
VIA CESARE FRUGONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E TRA VIA DI DECIMA E VIA MONTE
DEL FINOCCHIO IN DIREZIONE ROMA.
LA CHIUSURA SI ERA RESA NECESSARIA PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI
SOCCORSO
IN ZONA TRASTEVERE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA GIROLAMO INDUNO
ALTEZZA DI PIAZZA DI PORTA PORTESE.
ALTRO INCIDENTE A PRIMAVALLE RALLENTAMENTI IN VIA PIO IX IN PROSSIMITA DI
PIAZZA PIO IX
SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE
TRA LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO
ANULARE
A SUD DI ROMA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL TORRINO A
VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
CODE SULL AVIA APPIA NUOVA TRA VIA DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA
FIUMICINO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA VIA
NOMENTANA E VIA APPIA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma