Traffico Roma del 11-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla percorso Urbano della A24 per Teramo a causa di un incidente code tra via Fiorentini Apple Cerbara in uscita da Roma Verso il raccordo anulare e invece il traffico intenso a provocare rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Laurentina e Pontina kg e anche sulla Pontina da via di Decima Castel di Decima a Pomezia rallentamenti a tratti sul litorale tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni torniamo a Roma fino al 17 di luglio possibili disagi al traffico per lavori di ripristino della stradale in via Don Carlo Gnocchi possibili rallentamenti anche per la linea bus 146 su Corso d’Italia fino al 7 di agosto per interventi sulla rete del gas chiuso il tratto tra via Marche via Toscana di conseguenza deviate su via Boncompagni le linee di bus 89 490 a 495 in arrivo rispettivamente da Piazzale Clodio a Cornelia e Vallenon effettuano la fermata nel sottovia di Corso d’Italia altezza via Romagna per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

