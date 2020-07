Traffico Roma del 11-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon sabato e buon pomeriggio a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Pontina uscendo da Roma incidente avvenuto tra il raccordo è verso Pomezia che arriva dall’Eur trova code a partire dal bivio per la via Cristoforo Colombo per chi si trova sul Raccordo Anulare al momento ripercussioni soprattutto nel tratto di carreggiata interna Laurentina Pontina via Laurentina strada alternativa alla Pontina dove è rallentato il traffico tra il raccordo è via di Vallerano chiusa la via Ostiense tra il Lido di Ostia e Ostia Antica chiusura che al momento non comporta grossi disagi però ci sono comunque rallentamenti all’altezza di via di Castel Fusano chiusa al traffico anche via della Pisana chiusura per un breve tratto altezza via dei Grimaldi per cui non molto distanti da via di Bravetta per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per ora è tutto cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

