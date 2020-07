Traffico Roma del 11-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio vicino alla stazione Termini incidente in viale Enrico de Nicola strada a ridosso di Piazza dei Cinquecento al Tuscolano incidente in via dei Quintili altezza via degli Angeli avvenuto un incidente in zona Prati in via Andrea Doria in zona Farnesina chiusa via dell’alpinismo chiusa da ieri mattina per asfalto dissestato tra Villa Torlonia e Piazza Bologna chiusa per asfalto dissestato via Di Villa Ricotti mentre per lavori è chiusa la via Ostiense tra il Lido di Ostia e Ostia Antica deviazioni per via di Castel Fusano e via calza per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

