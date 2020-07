Traffico Roma del 11-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul litorale di Ostia per incidente rallentamenti sul Lungomare Vespucci zona del Litorale dove stasera dalle 21:30 la ferrovia roma-lido farà un percorso ridotto Stop dei treni tra le stazioni di Acilia e di Colombo in serata Stop dei treni della metro C dalle 21 tra San Giovanni e Malatesta chiuse e al loro posto autobus in superficie sul Corso d’Italia per i lavori tra via Marche via Toscana deviazioni per le linee di bus 89 490 e 485 per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

