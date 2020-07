Traffico Roma del 11-07-2020 ore 17:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara bentrovate a questo appuntamento proiettato il traffico sulla Pontina disagi uscendo da Roma rallentamenti e code tra Spinaceto il mio per Pratica di Mare direzione Pomezia oltre al traffico lavori mentre la via Ostiense per lavori in corso è chiusa tra il Lido di Ostia e Ostia Antica deviazioni per via di Castel Fusano e per via calza zona Farnesina chiusa via dell’alpinismo chiusa da ieri mattina per asfalto dissestato per asfalto dissestato chiusa anche via Di Villa Ricotti strada tra Villa Torlonia e Piazza Bologna per dettagli di queste altre notizie ricordiamo che potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma