Traffico Roma del 11-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati all’ascolto Nuovo appuntamento sulla via Appia tra via demetriade dell’Arco di Travertino attenzione un incidente procedere con prudenza al momento senza disagi di rilievo la circolazione sulle principali strade tangenziale e raccordo compresi tra il Lido di Ostia e Ostia Antica chiusa la via Ostiense possibili disagi traffico deviato chiusa via della Pisana all’altezza di via Dei Grimaldi per cui non molto distanti da via di Bravetta anche qui e deviazioni nei due sensi di marcia vicino il Muro Torto chiuso su Corso d’Italia il tratto da via Marche a via Toscana deviazioni per tre linee di bus per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma appunto luceverde.it per il momento da Simone cerchiare il tutto usa il cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

