Traffico Roma del 11-07-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera abbia trovati a questo appuntamento scorre regolare il traffico sulle principali strade fanno eccezione rallentamenti nella zona del Litorale qui a provocare possibili disagi che la chiusura della via Ostiense Tra Lido di Ostia e Ostia Antica deviato il traffico Non molto distante da via di Bravetta via della Pisana chiusa lavori e chiusura all’altezza di via Dei Grimaldi dalle 21:30 ZTL con varchi attivi a Trastevere a San Lorenzo è dalle 23 telecamere accese a Testaccio e a Monti nella trasporto pubblico dalle 21 m con Stop dei treni tra San Giovanni e Malatesta stazioni chiuse al loro posto autobus in superficie dalle 21:30 ferrovia roma-lido con percorso limitato i treni non transiteranno tra le stazioni di Acilia e di Colombo per la dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

