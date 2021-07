Traffico Roma del 11-07-2021 ore 08:30

Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buongiorno ancora Buona domenica circolazione progressivamente in queste ore sulla rete viaria cittadina Soprattutto sulle arterie in direzione del litorale laziale nessuna segnalazione se non quella di traffico sostenuto sorelli e Pontina invariata la situazione sulla Cristoforo Colombo dopo il grave incidente avvenuto qualche ora fanno altezza di via del Canale della Lingua incidente che sta provocando Code in direzione del centro la zona è quella dell’infernetto per traffico molto intenso abbiamo coda in via di Pratica da Castel Romano in direzione di Torvaianica code anche sulla litoranea tra Cusano e Capocotta giornata di partenza per molti vacanzieri che vedrà un incremento del traffico sulle grandi direttrici stradali soprattutto lungo la carreggiata sud della A1 Firenze Roma Napoli 24 Roma L’Aquila Teramo in direzione dell’Abruzzo ad agevolare gli spostamenti contribuisce senz’altro l’assenza dei mezzi pesanti se mi terrete via Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stoho scattato alle 7 si protrarrà sino alle 22 una notizia ci arriva data che riguarda Naturalmente il trasporto pubblico in occasione della finale del campionato europeo di calcio tra Italia Inghilterra in programma alle ore 21 la metropolitana effettuerà il servizio Straordinario con l’ultima corsa alle ore 1:30 per quanto riguarda la roma-lido le ultime partenze dai rispettivi capolinea saranno alle 23:30 da Termini l’ultima corsa per la termini-centocelle sarà alle 21:30 bus filobus e tram termineranno il servizio Alle 21 circa il servizio dei bus notturni riprenderà alle 3:30 circa per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

