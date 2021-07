Traffico Roma del 11-07-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo peschi rientri in città anticipati oggi già molto trafficata con rallentamenti la via Aurelia 3 Aranova e di Malagrotta direzione Roma analoga situazione sulla via Pontina anche qui abbiamo code tra Pomezia e Spinaceto mentre che arriva dall’Abruzzo trova code alla barriera di Roma Est sulla A24 code anche sulla Roma Napoli direzione Roma tra anagni-fiuggi e Colleferro prime code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e abbia traffico ancora molto intenso nella zona litorale in particolare tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica con rallentamenti sulla strada Litoranea poco traffico invece in città la polizia locale Ci ricorda che via della Magliana è chiusa al traffico tra via Ernesto Nathan e via caprese perché è diretto verso Piazza Antonio Meucci questo per una copiosa perdita d’acqua deviate anche diverse linee di bus per ildi queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma