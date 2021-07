Traffico Roma del 11-07-2021 ore 18:30

Luceverde Roma Ben ritrovati in redazione Massimo Vischi Buonasera traffico intenso è rallentato sulla litoranea tra il Lido di Castel Fusano e Marina di Ardea nelle due direzioni molto trafficate anche le principali strade che dal litorale conducono alla capitale si sta in coda sulla via Aurelia tra Aranova e il raccordo anulare poi sulla Cristoforo Colombo si rallenta e a tratti si sta in coda sull’intero percorso sulla via Pontina invece troviamo auto in fila tra Pomezia e Castel di Decima che arriva dall’Abruzzo sulla A24 trova code alla barriera di Roma Est code anche sulla Roma Napoli direzione Roma Tre anagni-fiuggi Valmontone mentre che arriva da nord incontra code per un incidente tra Magliano Sabina e l’uscita Ponzano Romano sul anche sul Raccordo Anulare si sta in fila a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Romanina in Città via della Magliana è sempre chiusa al traffico tra via Ernesto Nathan e viaprese perché divento verso Piazza Antonio Meucci questo per una perdita d’acqua deviazioni anche per le numerose linee di bus e restiamo in tema di trasporto pubblico per segnalare la chiusura delle stazioni metro Flaminio sulla linea è Sant’Agnese Annibaliano è Conca d’Oro sulla linea B B1 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto è più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

