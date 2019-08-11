Traffico Roma del 11-08-2019 ore 07:30
Più informazioni su
TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA LA VIA
PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T
RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO
GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE
IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
PER LAVORI CHIUSA VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO IN DIREZIONE
DELLA TUSCOLANA. LA RIAPERTURA IL 24 AGOSTO
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma