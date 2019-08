Traffico Roma del 11-08-2019 ore 08:30

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA LA VIA

PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA NAPOLI E

L’USCITA PER LA VIA APPIA.

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T

RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO

GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE

IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA

CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI

PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.

PER LAVORI CHIUSA VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO IN DIREZIONE

DELLA TUSCOLANA. LA RIAPERTURA IL 24 AGOSTO

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

