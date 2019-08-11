Traffico Roma del 11-08-2019 ore 09:30
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TUTTO ANCORA ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, DA
SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN LARGO SPERLONGA IN PROSSIMITA’ DI VIA ISCHIA
DI CASTRO.
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA LA VIA
PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T
RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO
GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE
IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI
VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA
MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN
PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma