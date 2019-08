Traffico Roma del 11-08-2019 ore 10:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, DA SEGNALARE

SOLO UN INCIDENTE IN VIA GERMANA STEFANINI IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTI

COSMA E DAMIANO.

IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA

CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI

PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.

PER UN EVENTO RELIGIOSO CHIUSA VIALE DELLA MOSCHEA TRA VIA DEL FORO ITALICO

E IL TEMPIO ISLAMICO IN DIREZIONE DEI CAMPI SPORTIVI.

PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI

VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA

MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN

PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma