Traffico Roma del 11-08-2019 ore 10:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, DA SEGNALARE
SOLO UN INCIDENTE IN VIA GERMANA STEFANINI IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTI
COSMA E DAMIANO.
IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
PER UN EVENTO RELIGIOSO CHIUSA VIALE DELLA MOSCHEA TRA VIA DEL FORO ITALICO
E IL TEMPIO ISLAMICO IN DIREZIONE DEI CAMPI SPORTIVI.
PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI
VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA
MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN
PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma