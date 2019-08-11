Traffico Roma del 11-08-2019 ore 11:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE, TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI
ROMA.
ANCHE LE CONSOLARI E LE AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CAPITALE SONO
TRANSITABILI SENZA DIFFICOLTÀ.
PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI
VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA
MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN
PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
SOSPESA DAL CAMPIDOGLIO LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, PER
OVVIARE AI DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA METRO A.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma