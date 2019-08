Traffico Roma del 11-08-2019 ore 12:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO, IN CITTÀ, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERO

ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI E LE AUTOSTRADE IN USCITA

DALLA CAPITALE.



DA SEGNALARE TUTTAVIA DUE INCIDENTI, SU VIA ANAGNINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA

DELLA MOLA CAVONA.

UN SECONDO A CIAMPINO, LUNGO VIA APPA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA

CAPANNE DI MARINO. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI

VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA

MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN

PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI, RESTA INVECE REGOLARE.

SOSPESA DAL CAMPIDOGLIO LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, PER

OVVIARE AI DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA METRO A.

SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.



PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma