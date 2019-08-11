Traffico Roma del 11-08-2019 ore 12:30
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TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO, IN CITTÀ, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERO
ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI E LE AUTOSTRADE IN USCITA
DALLA CAPITALE.
DA SEGNALARE TUTTAVIA DUE INCIDENTI, SU VIA ANAGNINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA
DELLA MOLA CAVONA.
UN SECONDO A CIAMPINO, LUNGO VIA APPA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA
CAPANNE DI MARINO. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.
PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI
VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA
MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN
PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI, RESTA INVECE REGOLARE.
SOSPESA DAL CAMPIDOGLIO LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, PER
OVVIARE AI DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA METRO A.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma