Traffico Roma del 11-08-2019 ore 13:30
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NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PRECECENTE APPUNTAMENTO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE, E TRAFFICO SCARSO SU TUTTA LA RETE STRADALE. DELLA
CITTÀ.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A
VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA.
I LAVORI TERMINERANNO LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI, RESTA INVECE REGOLARE.
SOSPESA DAL CAMPIDOGLIO LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, PER
OVVIARE AI DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA METRO A.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma