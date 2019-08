Traffico Roma del 11-08-2019 ore 14:30

TRAFFICO NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA AL

BIVIO CON VIA MARIO MENGHINI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A

VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE VIA SALARIA.

TERMINE DEI LAVORI: LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.

TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO AL 13 AGOSTO, SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.

GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.

PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERROZIONE DELLA METRO “A”,

SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.

SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

