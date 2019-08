Traffico Roma del 11-08-2019 ore 15:30

TRAFFICO NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

AL FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA EMANUELE GIANTURCO DA VIA

STANISLAO MANICINI A PIAZZA DELLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A

VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE VIA SALARIA.

TERMINE DEI LAVORI: LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.

TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO AL 13 AGOSTO, SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.

GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.

PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERROZIONE DELLA METRO “A”,

SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.

SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.

