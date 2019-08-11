Traffico Roma del 11-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
AL FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA EMANUELE GIANTURCO DA VIA
STANISLAO MANICINI A PIAZZA DELLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE VIA SALARIA.
TERMINE DEI LAVORI: LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO AL 13 AGOSTO, SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.
GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERROZIONE DELLA METRO “A”,
SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma