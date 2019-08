Traffico Roma del 11-08-2019 ore 16:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ

IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.

ALLA BUFALOTTA PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR SAN GIOVANNI VICINO

VIA DELLA BUFALOTTA. PER LA STESSA CAUSA, POSSIBILI DISAGI ANCHE AL

QUARTIERE FLAMINIO SU VIA EMANUELE GIANTURCO ALTEZZA VIA DOMENICO ALBERTO.

UN TERZO INCIDENTE A SAN GIOVANNI SU VIA GALLIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA

LICIA.

AL TUSCOLANO, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E

VIA GUBBIO IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA.

VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25

AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE

RIPRENDERANNO IL PRIMO SETTEMBRE.

INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.



AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

