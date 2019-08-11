Traffico Roma del 11-08-2019 ore 16:30
Più informazioni su
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ
IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
ALLA BUFALOTTA PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR SAN GIOVANNI VICINO
VIA DELLA BUFALOTTA. PER LA STESSA CAUSA, POSSIBILI DISAGI ANCHE AL
QUARTIERE FLAMINIO SU VIA EMANUELE GIANTURCO ALTEZZA VIA DOMENICO ALBERTO.
UN TERZO INCIDENTE A SAN GIOVANNI SU VIA GALLIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA
LICIA.
AL TUSCOLANO, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA.
VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25
AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE
RIPRENDERANNO IL PRIMO SETTEMBRE.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON L’APP GRATUITA DI
LUCEVERDE CHE PUOI SCARICARE TRAMITE LO STORE DEL TUO SMARTPHONE.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma