Traffico Roma del 11-08-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
LA DOMENICA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI VIAGGIA SUL GRANDE
RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
TARDO POMERIGGIO CON POCO TRAFFICO ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E
SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR
SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO, ANCORA PER UN INCIDENTE, SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER CASTEL FUSANO.
UN TERZO INCIDENTE, QUESTA VOLTA RISOLTO, AL FLAMINIO SU VIA EMANUELE
GIANTURCO, DOVE ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE TRA VIA PASQUALE STANISLAO
MANCINI E VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI.
AL TUSCOLANO, PER LAVORI IN CORSO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON L’APP GRATUITA DI
LUCEVERDE CHE PUOI SCARICARE TRAMITE LO STORE DEL TUO SMARTPHONE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma