Traffico Roma del 11-08-2019 ore 18:30
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TRAFFICO NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE IN DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA.
ALLA BAUFALOTTA CHIUSO PER INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI TRA VIA
NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A TORRE MAURA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’
ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI CITTÀ.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL BIVIO CON
VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO IN DIREZIONE ROMA CENTRO
AL LIDO DI OSTIA SUL LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DI VIA STEFANO CARBONELLI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO AL 13 AGOSTO, SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.
GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERROZIONE DELLA METRO “A”,
SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma