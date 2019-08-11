Traffico Roma del 11-08-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
POCO TRAFFICO ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR
SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
SU VIA FLAMINIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO
PIAZZA DELLA MARINA.
PER LA STESSA CAUSA SI RALLENTA ALL’INFERNETTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,
IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER CASTEL FUSANO.
UN QUARTO INCIDENTE A OSTIA PROVOCA DISAGI AL TRAFFICO SU LUNGOMARE AMERIGO
VESPUCCI ALTEZZA VIA STEFANO CARBONELLI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E
ARDEA, E POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA, TRA
VIA DI TRIGORIA E VIA PRATICA DI MARE VERSO ROMA.
E ANCORA GUIDANDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA
SS1 AURELIA IN PROSSIMITà DI PALIDORO.
ALLE 20:00 C’È L’AMICHEVOLE ROMA-REAL MADRID ALLO STADIO OLIMPICO. TORNANO
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
PIAZZALE DELLA FARNESINA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E ZONE LIMITROFE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON L’APP GRATUITA DI
LUCEVERDE CHE PUOI SCARICARE TRAMITE LO STORE DEL TUO SMARTPHONE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma