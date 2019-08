Traffico Roma del 11-08-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

POCO TRAFFICO ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI

STRADE DELLA CAPITALE.

ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR

SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

SU VIA FLAMINIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO

PIAZZA DELLA MARINA.

PER LA STESSA CAUSA SI RALLENTA ALL’INFERNETTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,

IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER CASTEL FUSANO.

UN QUARTO INCIDENTE A OSTIA PROVOCA DISAGI AL TRAFFICO SU LUNGOMARE AMERIGO

VESPUCCI ALTEZZA VIA STEFANO CARBONELLI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E

ARDEA, E POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA, TRA

VIA DI TRIGORIA E VIA PRATICA DI MARE VERSO ROMA.

E ANCORA GUIDANDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA

SS1 AURELIA IN PROSSIMITà DI PALIDORO.

ALLE 20:00 C’È L’AMICHEVOLE ROMA-REAL MADRID ALLO STADIO OLIMPICO. TORNANO

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU

PIAZZALE DELLA FARNESINA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E ZONE LIMITROFE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

