Traffico Roma del 11-09-2019 ore 07:30

COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIA AD ESSERE INTENSO

IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STARDE IN INGRESSO ALLA

CAPITALE

TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO

RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO SI STA IN

CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.

PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO

ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL

CENTRO CITTÀ, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL

TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE.

CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN

DIREZIONE CENTRO CITTÀ

LA CAUSA UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO

STRADALE NEL TRATTO VIA OCEANO ATLANTICO VIA DELL’UMANESIMO

MOLTO TRAFFICATA LA VIA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO VERSO

L’EUR.

IL TRASPORTO:

RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA FL1, FARA

SABINA – FIUMICINO AEROPORTO, È RALLENTATO, IN DIREZIONE FIUMICINO

AEROPORTO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA

SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA.

