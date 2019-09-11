Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08:00
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COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIA AD ESSERE INTENSO
IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STARDE IN INGRESSO ALLA
CAPITALE
TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO SI STA IN
CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.
PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO
ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL
CENTRO CITTÀ, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL
TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE.
CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN
DIREZIONE CENTRO CITTÀ
LA CAUSA UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO
STRADALE NEL TRATTO VIA OCEANO ATLANTICO VIA DELL’UMANESIMO
MOLTO TRAFFICATA LA VIA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO VERSO
L’EUR.
IL TRASPORTO:
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA FL1, FARA
SABINA – FIUMICINO AEROPORTO, È RALLENTATO, IN DIREZIONE FIUMICINO
AEROPORTO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA
SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma