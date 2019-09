Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08:30

RESTA INTENSO IL TRAFFICO COME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE

CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE

AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI

SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA

CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE

MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO SI STA IN CODA

DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.

PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO

ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL

CENTRO CITTÀ, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL

TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE.

CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN

DIREZIONE CENTRO CITTÀ, LA CAUSA È UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE NEL TRATTO VIA OCEANO ATLANTICO VIA

DELL’UMANESIMO

IL TRASPORTO FERROVIARIO:

SULLA LINEA FL1, FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO, RISOLTO UN PRECEDENTE

GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA È

TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI DIRETTI A FIUMICINO AEROPORTO,

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma