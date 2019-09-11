Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09:00
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RESTA INTENSO IL TRAFFICO COME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE
CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE
AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI
SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA
CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO SI STA IN CODA
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.
PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO
ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL
CENTRO CITTÀ, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL
TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE.
CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN
DIREZIONE CENTRO CITTÀ, LA CAUSA È UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER
LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE NEL TRATTO VIA OCEANO ATLANTICO VIA
DELL’UMANESIMO
IL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL1, FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO, RISOLTO UN PRECEDENTE
GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA È
TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI DIRETTI A FIUMICINO AEROPORTO,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma