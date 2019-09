Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09:30

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A

TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24

E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA

ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO

ALLA ROMANIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA

RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO FILE DA TOR CERVARA

FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIOE OPPOSTA QUINDI IN

USCITA ALTRE CODE DA TOR CEVARA AL RACCORDO AULARE

CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI

FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA

CARREGGIATA RIDOTTA

CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN

DIREZIONE CENTRO, LA CAUSA È UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI

SUL MANTO STRADALE

MOLTO TRAFFICATA LA VIA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO VERSO

L’EUR.

IN CITTÀ

SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GRADOLI

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ

INCIDENTE ANCHE IN VIALE VATICANO ALL’ALTEZZA MUSEI VATICANI

POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LUNGOTEVERE

ULTIMO INCIDENTE IN VIA DI PIETRALATA, E CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA

PIERO ALOISI E VIA MESULA IN DIREZIONE VIA NOMENTANA

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma