Traffico Roma del 11-09-2019 ore 10:00
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TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A
TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24
E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA
ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO
ALLA ROMANIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA
RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA-TERAMO FILE DA TOR CERVARA
FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIOE OPPOSTA QUINDI IN
USCITA ALTRE CODE DA TOR CEVARA AL RACCORDO AULARE
CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI
FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA
CARREGGIATA RIDOTTA
CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN
DIREZIONE CENTRO, LA CAUSA È UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI
SUL MANTO STRADALE
MOLTO TRAFFICATA LA VIA PONTINA CODE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO VERSO
L’EUR.
IN CITTÀ
SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GRADOLI
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ
INCIDENTE ANCHE IN VIALE VATICANO ALL’ALTEZZA MUSEI VATICANI
POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LUNGOTEVERE
ULTIMO INCIDENTE IN VIA DI PIETRALATA, E CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA
PIERO ALOISI E VIA MESULA IN DIREZIONE VIA NOMENTANA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma