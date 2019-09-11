Traffico Roma del 11-09-2019 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 ROMA-TERAMO
TRAFFICO SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO ROMANO E
VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO
CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI
FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA
CARREGGIATA RIDOTTA
LAVORI SUL MANTO STRADALE SI PASSA INFATTI SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIALE
DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE CENTRO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NELLE ORE
DI MAGGIOR TRAFFICO
IN CITTÀ
ALLA CAFFARELLA, IN CORSO LA RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE
IN VIA DELL’ALMONE, CI SONO FILE TRA VIA APPIA NUOVA E IL FIUME ALMONE, IN
DIREZIONE VIA APPIA PIGNATELLI
RICORDIAMO CHE A CASTELVERDE A CAUSA DI UNA FRANA VIA POLENSE È CHIUSA TRA
VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA, NELLE DUE DIREZIONI;
DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO
IL TRASPORTO
INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA
METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE
SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON
AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma