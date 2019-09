Traffico Roma del 11-09-2019 ore 11:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 ROMA-TERAMO

TRAFFICO SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO ROMANO E

VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO

CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI

FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA

CARREGGIATA RIDOTTA

LAVORI SUL MANTO STRADALE SI PASSA INFATTI SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIALE

DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE CENTRO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NELLE ORE

DI MAGGIOR TRAFFICO

IN CITTÀ

ALLA CAFFARELLA, IN CORSO LA RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE

IN VIA DELL’ALMONE, CI SONO FILE TRA VIA APPIA NUOVA E IL FIUME ALMONE, IN

DIREZIONE VIA APPIA PIGNATELLI

RICORDIAMO CHE A CASTELVERDE A CAUSA DI UNA FRANA VIA POLENSE È CHIUSA TRA

VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA, NELLE DUE DIREZIONI;

DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO



IL TRASPORTO

INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA

METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE

SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON

AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

