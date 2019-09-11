Traffico Roma del 11-09-2019 ore 12:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 ROMA-TERAMO
TRAFFICO SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO ROMANO E
VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO
CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI
FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA
CARREGGIATA RIDOTTA
PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO POLO SI STA IN CODA, IN DIREZIONE EUR,
AL MOMENTO CHIUSA LA CARREGGIATA LATERALE, IL TRAFFICO È DEVIATO IN QUELLA
CENTRALE
ALTRO INCIDENTE IN VIA PELLEGRINO MATTEUCCI RALLENTAMENTI TRA VIA GIROLAMO
BENZONI E VIA GIACOMO BOVE IN DIREZIONE VIA OSTIENSE
RICORDIAMO CHE A CASTELVERDE A CAUSA DI UNA FRANA VIA POLENSE È CHIUSA TRA
VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA, NELLE DUE DIREZIONI;
DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO
IL TRASPORTO
INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA
METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE
SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON
AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma