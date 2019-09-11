Traffico Roma del 11-09-2019 ore 14:30
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SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO CODE TRA VIA DI VILLA
SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA
SU CARREGGIATA RIDOTTA
SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI
PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO RALLENTAMENTI SU
VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO POLO IN DIREZIONE EUR,
CHIUSA LA CARREGGIATA LATERALE, IL TRAFFICO È DEVIATO IN QUELLA CENTRALE
ALTRO INCIDENTE IN VIA PELLEGRINO MATTEUCCI RALLENTAMENTI TRA VIA GIROLAMO
BENZONI E VIA GIACOMO BOVE IN DIREZIONE VIA OSTIENSE
PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER
REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.
FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA
VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
MA PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma