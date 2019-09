Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:00

PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU

CARREGGIATA RIDOTTA

SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI

GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA

FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24

IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA VIA AUSTRALIA, POSSIBILI

RALLENTAMENTI

SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA PONTINA E

L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER

REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.

FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA

VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL

NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO..

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma