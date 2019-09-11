Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:00
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PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU
CARREGGIATA RIDOTTA
SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA
FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA VIA AUSTRALIA, POSSIBILI
RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA PONTINA E
L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER
REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.
FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA
VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO..
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma