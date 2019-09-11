Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI
VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO
DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE
VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’INIZIATA LA PRIMA FASE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL
COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI,
NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma