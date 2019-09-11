Traffico Roma del 11-09-2019 ore 20:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, QUI ANCHE PER
INCIDENTE.
INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA
PORTONACCIO E TOR CERVARA.
SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI
VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO
DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE
VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E DA SAN
LORENZO A VIALE CASTRENSE,COE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA TIBURTINA
A VIA NOMENTANA VERSO LO STADIO OLIMPICO..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’INIZIATA LA PRIMA FASE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL
COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI,
NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma