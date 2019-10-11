Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07:30
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SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,
AUTO IN FILA POI SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24,
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.
CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE
TRASTEVERE; NELL’AREA CIRCOSTANTE ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA.
MANIFESTAZIONI CHE POTREBBERO UNIRSI: POSSIBILE L’AVVIO DI UN CORTEO DA
PORTA SAN PAOLO A TRASTEVERE ATTRAVERSO VIA MARMORATA, PORTA PORTESE E VIA
INDUNO. IN TAL CASO SAREBBERO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
CON TEMPORANEE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER I NUMEROSI MEZZI DI TRASPORTO CHE
TRANSITANO IN QUESTA ZONA. MAGGIORI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma