Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,

AUTO IN FILA POI SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24,

SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA

STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.

CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE

TRASTEVERE; NELL’AREA CIRCOSTANTE ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA.

MANIFESTAZIONI CHE POTREBBERO UNIRSI: POSSIBILE L’AVVIO DI UN CORTEO DA

PORTA SAN PAOLO A TRASTEVERE ATTRAVERSO VIA MARMORATA, PORTA PORTESE E VIA

INDUNO. IN TAL CASO SAREBBERO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO

CON TEMPORANEE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER I NUMEROSI MEZZI DI TRASPORTO CHE

TRANSITANO IN QUESTA ZONA. MAGGIORI

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma