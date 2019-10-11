Traffico Roma del 11-10-2019 ore 08:00
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TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA
AUTO IN FILA PER TRAFFICO E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO
URBANO DELLA A24,
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ED ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A PIAZZA IRNERIO
SULLA PONTINA FILE DA SPINACETO ALL’EUR
IN MATTINATA CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.
CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE
TRASTEVERE; MANIFESTAZIONI CHE POTREBBERO UNIRSI: POSSIBILE L’AVVIO DI UN
CORTEO DA PORTA SAN PAOLO A TRASTEVERE ATTRAVERSO VIA MARMORATA, PORTA
PORTESE E VIA INDUNO. IN TAL CASO SAREBBERO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO CON TEMPORANEE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER I NUMEROSI MEZZI
DI TRASPORTO CHE TRANSITANO IN QUESTA ZONA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma