Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09:00
Più informazioni su
IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE
STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA
LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE
NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24
AUTO IN FILA PER TRAFFICO E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO
URBANO DELLA A24,
CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ED ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A PIAZZA IRNERIO
SULLA PONTINA FILE DA SPINACETO ALL’EUR
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO
DIREZIONE CENTRO
IN MATTINATA E’ ATTESA UNA MANIFESTAZIONE SUL PIAZZALE OSTIENSE.
CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE
TRASTEVERE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma