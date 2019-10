Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09:00

IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE

STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA

LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE

NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24

AUTO IN FILA PER TRAFFICO E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO

URBANO DELLA A24,

CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA

STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

ED ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A PIAZZA IRNERIO

SULLA PONTINA FILE DA SPINACETO ALL’EUR

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO

DIREZIONE CENTRO

IN MATTINATA E’ ATTESA UNA MANIFESTAZIONE SUL PIAZZALE OSTIENSE.

CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE

TRASTEVERE

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma