Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TRIONFALE E SALARIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PISANA PONTINA . E TRA
PRENESTINA E TIBURTINA
IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE
STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA
LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
AUTO IN FILA PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE
CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A
VIA ORIOLO ROMANO
SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ED ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A PIAZZA IRNERIO
SULLA PONTINA FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO
DIREZIONE CENTRO
IN MATTINATA CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.
CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE
TRASTEVERE;
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma