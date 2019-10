Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10:00

CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA

AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E

LAURENTINA .



AUTO IN FILA PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA

TANGENZIALE

IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E SALARIA NELLE DUE DIREZIONI E

TRA IL BIVIO A24 E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI



CODE A TRATTI SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA

DI GROTTAROSSA

SULLA SALARIA CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E ALL’AEROPORTO

DELL’URBE

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE

CENTRO

IN MATTINATA CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.

CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE

TRASTEVERE;

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma