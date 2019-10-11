Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10:00
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CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA
AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E
LAURENTINA .
AUTO IN FILA PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE
IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E SALARIA NELLE DUE DIREZIONI E
TRA IL BIVIO A24 E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE A TRATTI SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA
DI GROTTAROSSA
SULLA SALARIA CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE E ALL’AEROPORTO
DELL’URBE
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE
CENTRO
IN MATTINATA CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE.
CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE
TRASTEVERE;
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma