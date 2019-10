Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11:30

PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO

DIREZIONE POMEZIA.

SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A

VIA DEI DUE PONTI

IN CENTRO LUNGHE CODE PER TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E

PONTE VITTORIO EMANUELE II

POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER DUE MANIFESTAZIONI SUL PIAZZALE OSTIENSE. E

DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE;

