Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11:30
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PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO
DIREZIONE POMEZIA.
SUL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A
VIA DEI DUE PONTI
IN CENTRO LUNGHE CODE PER TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E
PONTE VITTORIO EMANUELE II
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER DUE MANIFESTAZIONI SUL PIAZZALE OSTIENSE. E
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE;
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma