Traffico Roma del 11-10-2019 ore 13:30

SONO DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE:

ALL’AURELIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA ANASTASIO II IN

DIREZIONE DI VIA CIPRO.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA FORO ITALICO IN PIAZZA

LAURO DE BOSIS, E SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI VIA ORESTE SALOMONE.

SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO DALLA NOMENTANA SINO

ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, VERSO SAN GIOVANNI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

SUD, E A SEGUIRE DALLA PRENESTINA SINO LA BIVIO PER L’A24 ROMA-TERAMO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma