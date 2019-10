Traffico Roma del 11-10-2019 ore 15:30

SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà.

A ROMA NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO

ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA

CASERMA DEI CARABINIERI.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A

LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO,

CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA MATTEI.

NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE Via San Pio X, fra

Lungotevere in Sassia e Borgo Santo Spirito, in ENTRAMBE LE direzionI: il

traffico è DEVIATO su Via della Traspontina.

SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI fra LA Galleria Giovanni Xxiii e

L’Uscita DI Via dei Campi Sportivi, in direzione San Giovanni; PROSEGUENDO

SULLA Tangenziale Est traffico rallentato fra Via dei Monti Tiburtini e LA

RAMPA D’INGRESO PER LA A24.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA

TANG.EST VERSO IL CENTRO, E DA VIA FIORENTINI SINO AL GRA IN USCITA DALLA

CITTà.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS A LA

RUSTICA E TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E A SEGUIRE

DALLA PRENESTINA A LA RUSTICA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma