Traffico Roma del 11-10-2019 ore 16:30
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SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà.
A ROMA NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO
ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A
LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO,
CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA MATTEI.
NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE Via San Pio X, fra
Lungotevere in Sassia e Borgo Santo Spirito, in ENTRAMBE LE direzionI: il
traffico è DEVIATO su Via della Traspontina.
SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI fra LA Galleria Giovanni Xxiii e
L’Uscita DI Via dei Campi Sportivi, in direzione San Giovanni; PROSEGUENDO
SULLA Tangenziale Est traffico rallentato fra Via dei Monti Tiburtini e LA
RAMPA D’INGRESO PER LA A24.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANG.EST VERSO IL CENTRO, E DA VIA FIORENTINI SINO AL GRA IN USCITA DALLA
CITTà.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS A LA
RUSTICA E TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E A SEGUIRE
DALLA PRENESTINA A LA RUSTICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma