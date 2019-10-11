Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:00
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ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA
DALLA CITTÀ.
CODE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE VIGNE.
INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI
VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA
ROMA FIUMICINO.
NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA
LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: IL
TRAFFICO È DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO DI ZONA, IN PARTICOLARE CI SONO INCOLONNAMENTI SU PIAZZA ADRIANA E
SUL LUNGOTEVERE PRATI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA
D’INGRESSO PER LA A24, E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA VIA FIORENTINI
SINO AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA
SALARIA, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, E TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO
DI CIAMPINO; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-
FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma