Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:00

ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA

DALLA CITTÀ.

CODE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE VIGNE.

INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI

VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA

ROMA FIUMICINO.

NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA

LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: IL

TRAFFICO È DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO DI ZONA, IN PARTICOLARE CI SONO INCOLONNAMENTI SU PIAZZA ADRIANA E

SUL LUNGOTEVERE PRATI.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24, E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA VIA FIORENTINI

SINO AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA

SALARIA, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, E TRA LA CASILINA E LO SVINCOLO

DI CIAMPINO; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-

FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma