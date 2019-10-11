Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA,
DAL BIVIO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN
INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA.
SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DALLA
TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA DELLA
FARNESINA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA
DIREZIONE, IN TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A
VIALE CASTRENSE.
LUNGHE FILE SU VIA CASSIA, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE
VICINO LA GIUSTINIANA, TRA IL CENTRO CITTà E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
DISAGI PER TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE, TRA VIA DELLE VIGNE
E VIA ISACCO NEWTON, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.
CODE, PER LA STESSA CAUSA, SULLA VIA DEL MARE, DA VIALE GUGLIELMO MARCONI A
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE OSTIA.
SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA ROMA SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA
CRISTOFORO COLOMBO A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO, FINO A VIA DI ACILIA.
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TEMPO REALE SUL TUO TELEFONINO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma