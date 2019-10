Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA,

DAL BIVIO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN

INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA.

SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DALLA

TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA DELLA

FARNESINA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA

DIREZIONE, IN TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A

VIALE CASTRENSE.

LUNGHE FILE SU VIA CASSIA, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE

VICINO LA GIUSTINIANA, TRA IL CENTRO CITTà E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

DISAGI PER TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE, TRA VIA DELLE VIGNE

E VIA ISACCO NEWTON, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

CODE, PER LA STESSA CAUSA, SULLA VIA DEL MARE, DA VIALE GUGLIELMO MARCONI A

VIA DI DECIMA IN DIREZIONE OSTIA.

SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA ROMA SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA

CRISTOFORO COLOMBO A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO, FINO A VIA DI ACILIA.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma