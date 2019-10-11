Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18:00
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ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA
DALLA CITTÀ.
NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA
LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: IL
TRAFFICO È DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI IN
PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.
INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN Via Sant’Agatone PapaIN
Prossimità DI Largo Oreste Giorgi: INEVITABILI I rallentamenti.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA
D’INGRESSO PER LA A24.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA
CITTÀ DALLA TANG.EST SINO A TOR CERVARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA
SALARIA, TRA LANOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24; CODE A TRATTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
AL PORTUENSE ATTENZIONE AI SEMAFORI SPENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE ALTEZZA VIA QUIRINO MAJORANA.
INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI
VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA
ROMA FIUMICINO.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma