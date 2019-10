Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18:00

ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA

DALLA CITTÀ.

NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA

LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: IL

TRAFFICO È DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI IN

PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.

INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN Via Sant’Agatone PapaIN

Prossimità DI Largo Oreste Giorgi: INEVITABILI I rallentamenti.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA

CITTÀ DALLA TANG.EST SINO A TOR CERVARA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA

SALARIA, TRA LANOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24; CODE A TRATTI ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

AL PORTUENSE ATTENZIONE AI SEMAFORI SPENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE ALTEZZA VIA QUIRINO MAJORANA.

INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI

VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA

ROMA FIUMICINO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma