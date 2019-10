Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18:30

IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE

IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO

VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA., CON RIPERCUSSIONI IN

PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.

INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SANT’AGATONE PAPA IN

PROSSIMITÀ DI LARGO ORESTE GIORGI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA ,

VERSO LO STADIO OLIMPICO, DAL BIVIO CON L’A24 SINO A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA

TANG.EST SINO A TOR CERVARA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA

SALARIA, TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24; CODE A TRATTI ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E DA

LA RUSTICA ALLA CENTRALE DEL LATTE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI LARGO

PRENESTE.

INCIDENTE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI

DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DA VIALE

MARCONI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma