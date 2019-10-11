Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18:30
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IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE
IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO
VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA., CON RIPERCUSSIONI IN
PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.
INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SANT’AGATONE PAPA IN
PROSSIMITÀ DI LARGO ORESTE GIORGI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA
D’INGRESSO PER LA A24; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA ,
VERSO LO STADIO OLIMPICO, DAL BIVIO CON L’A24 SINO A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA
TANG.EST SINO A TOR CERVARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE ALLA
SALARIA, TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24; CODE A TRATTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E DA
LA RUSTICA ALLA CENTRALE DEL LATTE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI LARGO
PRENESTE.
INCIDENTE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI
DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DA VIALE
MARCONI.
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma